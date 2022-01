Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Una visita alla torre del Castello Visconteo che affaccia sull'Adda, un piatto (o più di uno) di risotto alla sagra dedicata alla specialità oppure l'ultima pattinata sul ghiaccio. Ecco le proposte selezionate per voi per il weekend a Monza e in Brianza.

Sulla Torre del Castello di Trezzo

Il Castello di Trezzo sull'Adda domenica 23 gennaio sarà aperto al pubblico. "Questo primo mese dell'anno ci sta regalando domeniche soleggiate, ottime per uscire di casa e respirare aria buona insieme ad un po' di storia! Domenica la torre del castello sarà aperta dalle 14.30 alle 17...che panorama da lassù" hanno fatto sapere dalla Pro Loco. L'accesso costa 3 euro. Visita guidata ore 15.30, il percorso comprende: museo celtico-longobardo, museo interattivo multimediale con riproduzione del castello in mattoncini Lego, Parco del castello, piazza d'armi, pozzo Vercellino, Torre trecentesca, discesa al fiume con illustrazione della centrale idroelettrica Taccani di inizio novecento.

Sagra del Risotto

Nel Milanese, a Legnano, nel weekend da venerdì 21 a domenica 23 gennaio 2022 si celebra il risotto, uno dei piatti più amati e rivisitati della cucina italiana. Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Domenico hanno organizzatola Sagra del Risotto con la formula all you can eat presso la contrada San Domenico di Legnano, in via Nino Bixio 6. Venerdì e sabato l'area (al coperto) sarà aperta dalle 19.00 - 24, domenica gli orari saranno 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00. Nel menu risotto ai funghi porcini, risotto carciofi e salsiccia, gorgonzola, pere e noci e barolo e castelmagno.

Pattinare sul ghiaccio

A Besana si pattina sul ghiaccio per tutto gennaio. L'amministrazione comunale ha deciso di prorogare l'apertura dell'impianto di pattinaggio sul ghiaccio allestito per le festività natalizie in piazza Corti. La pista di pattinaggio anzichè chiudere resterà aperta fino al 31 gennaio. L'accesso è a pagamento con obbligo di green pass e mascherina.

Pillole di storia in Villa Reale

Proseguono le visite alla Reggia con un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. Un percorso unitario tra il primo e il secondo Piano Nobile: dalle sale di Rappresentanza agli appartamenti del Principe di Napoli, della Duchessa di Genova e dell’Imperatore di Germania agli appartamenti privati dei Sovrani Umberto e Margherita. La visita, della durata di circa 60 minuti, è in autonomia con la presenza di guide abilitate che raccontano in pillole la storia della Villa. I sabati e le domeniche dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso un'ora prima). Nel weekend nella storica dimora in programma anche il workshop con il pittore Alvaro Castagnet.

A teatro

Al teatro Manzoni di Monza venerdì sera va in scena L’Ornano Furioso, il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, un monologo di stand comedy che rappresenta un ulteriore tappa, forse l’ultima, di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilita? umane. Al teatro Binario 7 è in programma "Scusa se ti scrivo ma non resisto" da un’idea di Ksenjia Martinovic con Valeria Perdonò, Ksenjia Martinovic e Carlo Amleto. Sabato 22 gennaio alle 21 sul palco "Beetmax + F4", una proposta di armonie jazz e synth spaziali, di linee di basso groovy ed energici feel di batteria.

A Milano

Per chi sta pianificando un giro a Milano nel weekend ecco alcune proposte selezionate da MilanoToday. East Market, il mercatino vintage con abbigliamento e accessori in via Mecenate, con oltre trecento espositor tra dischi di vinile, riviste, abbigliamento vintage e artigianato. Al Teatro Manzoni in scena il Don Chisciotte con Alessio Boni e la raffinata Serra Yilmaz. Da Wow Spazio Fumetto la mostra Libere di... Vivere sulla violenza sulle donne e la disparità di genere, attraverso la graphic novel "La ragazza di stracci".