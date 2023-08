Manca sempre meno al Gran Premio: ecco gli eventi (gratis) da non perdere a Monza

Monza scalda i motori. La settimana del Gran Premio in città rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e la festa non si accende solo nel Tempio della Velocità dove nel weekend da venerdì 1 a domenica 3 settembre è in programma il 94esimo Gp d'Italia. Anche in centro (e quest'anno pure in periferia) i motori e non solo saranno protagonisti. Musica, simulatori di guida, sport, street food e arte. Tra gli eventi organizzati nell'ambito della manifestazione Monza Fuori Gp, ecco quelli che vi segnaliamo per godervi a pieno l'atmosfera di festa in città in questo speciale fine settimana.

Piloti e motori nella fanzone (accesso libero giovedì)

Piloti, parate, esposizioni di auto storiche e musica. Ad animare il weekend del Gran Premio a Monza ci sarà anche la Fanzone, l'area allestita tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello da Alta Velocità. L'inaugurazione è fissata per le ore 14 di giovedì 31 agosto eccezionalmente per l'occasione a ingresso libero (con accesso esclusivamente da viale Mirabello). Gli altri giorni nella Fanzone si accede invece con regolare biglietto di ingresso per la gara. Da venerdì, la Fanzone darà ampio spazio ai protagonisti della F.1 con piloti e team principal. Il calendario degli incontri prevede che il giorno dedicato alle prove libere veda alternarsi i piloti. Alla Fanzone gli appassionati potranno cimentarsi nel cambio gomme, testare la propria abilità al simulatore, vivere l’emozione del podio e compiere un salto nella Formula 1 del futuro. Ma sarà anche l’occasione per ammirare alcune monoposto made in Italy del passato: Alfa Romeo 182 (1982), Minardi 189 (1989), BMS/Dallara-Cosworth 190 (1990), Lambo 291 (1991), Fondmetal GR02 (1992). La colonna sonora sarà garantita da otto DJ targati M2O - radio partner della Fanzone - i quali, alternandosi, scandiranno il ritmo del fine settimana monzese. Sabato sera live con Carola Campagna. Domenica pomeriggio, gran finale dopo la tradizionale invasione di pista a fine gara.

Giusy Ferreri e non solo, i concerti in piazza

In piazza Trento e Trieste sarà protagonista la musica e lo sport. Giovedì sera sarà il momento della Zurawski Band con lo spettacolo Millennium Star che ripercorrerà i successi più iconici e coinvolgenti del millennio. Venerdì Andy dei Bluvertigo and The Bowieness omaggeranno il Duca Bianco e Giuseppe Ravazzolo, frontman di Live Queen Tribute Band eseguirà i brani dell’intramontabile Freddie Mercury. Sabato la città ospiterà una tappa del tour di Giusy Ferreri, che presenterà live i brani del suo ultimo album “Cortometraggi” e tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale.

Lo speciale djset ai Boschetti Reali

Un djset inclusivo, sotto le stelle, a Monza, nella domenica del Gran Premio. In città, domenica 3 settembre, nell’ambito delle iniziative del Monza Fuori Gp, è in programma anche un appuntamento unico nel suo genere: l’Aut Pop Festival, il primo Festival della Musica con DJ SET “speciale” ai Boschetti Reali. Sarà protagonista la musica e l’evento a partire dalle 18 vedrà coinvolti DJ famosi esibirsi sul palco, affiancati da ragazzi diversamente abili ce in questi mesi hanno seguito alcuni corsi di preparazione. L'iniziativa è stata ideata da Associazione Facciavista e Il Veliero Monza e ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e celebrare la diversità, fornendo un palcoscenico a persone autistiche e con la sindrome di Down per esprimere la propria passione per la musica e mostrare il loro talento al pubblico.

Dj rinomati nel mondo della musica, provenienti da Radio Deejay e RadioM20,si esibiranno sul palco, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. La loro musica si unirà a quella dei partecipanti diversamente abili, creando un connubio musicale davvero speciale. Ogni esibizione vedrà la collaborazione di un DJ professionista insieme a un ragazzo o una ragazza “speciale”, lavorando insieme per creare un'esperienza musicale straordinaria.

Street food in piazza Cambiaghi

Street food e musica saranno le parole d’ordine nella piazza del mercato di Monza. I truck più originali e gustosi inviteranno a godersi la convivialità mentre i dj set apriranno le serate prima che i palchi vengano illuminati da talent show e concerti esclusivi.