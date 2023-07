Giusy Ferreri in concerto a Monza. Sarà la cantante palermitana, regina dei tormentoni estivi delle estati passate, ad animare piazza Trento e Trieste a Monza sabato 2 settembre. Il concerto è stato organizzato nell'ambito della manifestazione Monza Fuori Gp, il contenitore di eventi che ogni anno anima le piazze del capoluogo brianzolo in occasione del weekend della Formula Uno.

"Da Roma a Bongkok" fino a Monza, al palco del Fuori Gp, Giusy Ferreri accenderà il pubblico monzese con i suoi più grandi successi degli ultimi anni tutti da ballare e intonare. Il programma della manifestazione, con tutti gli appuntamenti in programma, è stato presentato dall'amministrazione comunale e dai partner delle iniziative giovedì pomeriggio, in municipio.

Tra le iniziative musicali annunciate anche il concerto di Andy & The Bowieness Queen Live Show con Andy dei Bluvertigo e The Bowieness che omaggiano il Duca Bianco e Giuseppe Ravazzolo frontman di LIve Queen Tribute Band che eseguirà i brani dell'intramontabile Freddie Mercury. L'appuntamento è per venerdì 1 settembre.