Festa della Grecia a Biassono

Il weekend del 13-14-15-16 Luglio 2023 nuovo appuntamento con gli eventi enogastronomici all'aperto a Biassono: in scena la 34° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla Cucina del Peloponneso, per quattro lunghe giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Don Umberto Ghioni.

La festa inizierà Giovedì 13, Venerdì 14 e Sabato 15 alle ore 18.00, mentre Domenica 16 già alle 11.00 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito con spettacoli dal vivo di danze tradizionali, concerti e musica. Tra le specialità che si potranno assaggiare: Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki.