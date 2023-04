Festa dei sapori di Puglia a Cavenago

Sapori di Puglia in Brianza. Da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio2023 a Cavenago Brianza torna la 10° edizione di Sapori di Puglia, il format itinerante dedicato alla cucina pugliese, in un lungo weekend tra gusto e divertimento. Cacio impiccato, pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, pasticciotti dolci, carne alla griglia, pittule di ogni tipo, torcinelli di agnello, pomodori secchi: queste alcune delle golosità che si potranno assaggiare

La festa inizierà venerdì 28 aprile dalle ore 18:00, per continuare tutti gli altri giorni già dalle 11:00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Durante la giornata si potranno gustare le specialità enogastronomiche e bere birre e vini selezionati, grazie al servizio di ristorazione (con possibilità di asporto e take away), oppure riposarsi nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area animazione gratuita. Ogni sera dalle 21.00 spettacoli di musica.

L'appuntamento è in Piazza Europa a Cavenago di Brianza (MB).