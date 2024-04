I sapori e i piatti tipici della Valtellina arrivano in Brianza. Nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 aprile ad Agrate Brianza sbarca la manifestazione Valtellina in festa.

Appuntamento nei giardini di Villa Adda, in via San Paolo 24, con pizzoccheri, polenta sciatt e non solo. Si potranno degustare specialità enograstronomiche valtellinesi e sarà presente un'area tavoli. Ingresso gratuito.