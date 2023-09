Il festival delle storie

Prezzo non disponibile

Sabato 23 settembre prenderà il via la terza edizione del Festival delle Storie che fino al 2 dicembre conta 90 appuntamenti organizzati nelle 34 biblioteche della rete BRIANZABIBLIOTECHE. Letture, laboratori, recital con musica dal vivo, spettacoli, conferenze, visite guidate compongono il fitto calendario di attività gratuite dedicate a bambini, ragazzi e adulti; oltre 90 appuntamenti saranno ospitati nelle 34 biblioteche del Sistema Bibliotecario fino al 2 dicembre. Il filo conduttore dell’edizione 2023 del Festival è il nostro futuro, come scritto nelle pagine dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ogni appuntamento, pensato a partire da uno dei 17 Obiettivi dell’Agenda, è un’occasione per riflettere sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica che dobbiamo alla Terra e ai suoi abitanti. Così la rassegna intende rispondere alla chiamata alla Responsabilità dell’Agenda 2030 a partire da un quesito di base: come possiamo stare bene sul nostro Pianeta? Sarà possibile provare a dare una risposta a questo interrogativo partendo dalle cinque “P” dello sviluppo sostenibile, ovvero i cinque concetti chiave su cui costruire un modello capace di offrire crescita, benessere, protezione degli esseri umani e dell’ambiente a lungo termine: Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta.

“La crescita di questa rassegna è un risultato molto positivo che dimostra il ruolo insostituibile delle biblioteche come luogo aperto di cultura, di stimolo e di riflessione per il nostro territorio – spiega Viviana Guidetti, Presidente di BrianzaBiblioteche e Assessore alle Biblioteche del Comune di Monza- Ringrazio i tanti operatori che animano questo ricco calendario e tutti i partner che ci aiutano a rendere questi appuntamenti così interessanti”.