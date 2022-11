Fiera di San Martino a Biassono

A Biassono atmosfera di festa. Sabato 12 e domenica 13 novembre torna in città l’attesissima e tradizionale Fiera di San Martino. Appuntamento tra largo Pontida, piazza Italia, il centro storico, l'oratorio S. Luigi e Cà de Bossi.

Ad animare le due giornate di festa ci sarà la fattoria in piazza con una mostra zootecnica e di antichi mestieri e il battesimo della sella con giri sul pony per i più piccolini. Spazio anche alla cucina tradizionale con cassoeula e buseca d'asporto. Nei giardini di Villa Verri ci saranno i falconieri con dimostrazioni e battesimo del guanto. Domenica 13 novembre in oratorio verranno organizzati laboratori per bambini con gli asini dell'associazione A Passo d'Asino e saranno presenti i gonfiabili. Sotto il programma completo della fiera con le attività previste nei due giorni.