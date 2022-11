Mercatini di Natale in Villa Reale

Natale in Villa Reale arriva in anticipo. E alla Reggia di Monza il weekend di sabato 26 e domenica 27 novembre arriva la Monza Christmas Experience con artigiani e flower designer che porteranno tra gli stand in mostra le loro creazioni. Saranno esposti pezzi di manifattura d’eccellenza per originali idee regalo.

"Le sale al piano terra della Villa Reale ospiteranno la manifestazione e sarà inoltre l’occasione per passare delle ore in compagnia di amici o famiglia, non solo per uno shopping veramente regale, ma anche per visitare le sale di rappresentanza, gli appartamenti reali e le mostre che saranno allestite in quel periodo" spiegano gli organizzatori.

Idee regalo e panettoni d'autore

"Una location d’eccellenza che accoglierà la prima edizione di una manifestazione che vuole diventare un punto di riferimento in città, per tutti coloro che sono alla ricerca di regali insoliti, unici e di stampo artigianale. La prima edizione della Christmas Experience sarà inoltre l’occasione per degustare e acquistare i deliziosi panettoni dei migliori Maestri Pasticceri della nostra penisola".

L'ingresso, come segnalano gli organizzatori, sarà a pagamento (5 euro).