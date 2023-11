Il primo mercatino di Natale arriva in Brianza

Mancano poco più di 40 giorni a Natale. E a Concorezzo già si comincia a respirare l'atmosfera di festa. Domenica 12 novembre in via Libertà e in via De Capitani è in programma l'appuntamento dedicato alle idee regalo e alle dolcezze natalizie.

Dalle 8 alle 18 saranno presenti bancarelle con creazioni artigianali e sapori tipici, spettacoli e intrattenimento e musica natalizia.