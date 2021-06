Motor Show a Monza, Sala: "Dopo la Villa Reale riapriamo l'Autodromo"

Quattro giorni di eventi ed esposizioni con Monza che torna a essere capitale dell'Auto. Da giovedì 10 a domenica 13 giugno va in scena il Mimo, Milano Monza Motor Show con esposizione statica dei modelli delle case automobilistiche e motociclistiche per le strade del centro del capoluogo lombardo e in autodromo.

"Dopo la Villa Reale riapriamo l'Autodromo"

L'edizione 2021 della kermesse, tutta lombarda, è stata presentata nella sede della Regione martedì durante la conferenza stampa in cui sono intervenuti Fabrizio Sala, assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione e, tra gli altri, Geronimo La Russa, presidente ACI Milano, Andrea Levy, presidente MIMO, Andrea Arbizzoni, assessore allo Sport del Comune di Monza e, in video collegamento, Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, "Dopo la Villa Reale - ha sottolineato l'assessore Fabrizio Sala - riapriamo l'autodromo di Monza".

"Nel 2027 - ha detto ancora Sala - l'elettrico costerà pari al tradizionale. Sappiamo che la tendenza è questa. Abbiamo investito sull' autodromo di Monza: risorse per mantenere il Gran Premio di F1 sulla pista ultracentenaria che si trova nel Parco recintato più grande d'Europa, contributi per la ristrutturazione della Villa Reale (oltre 70 milioni), finanziato il miglior simulatore di guida che si trova al Politecnico". "La storia più antica dei motori è qui. MIMO costituisce un grande evento - ha concluso l'assessore Fabrizio Sala - non solo per il settore automotive - e per le ricadute sulla Ricerca che questo comporta - ma anche per il turismo. Torneremo a vivere l'internazionalità".

Il programma

Le 100 installazioni che allestiranno il centro di Milano dal 10 al 13 giugno 2021 saranno costituite da pedane tutte uguali su cui verranno esposte le novità del settore automotive, lungo un ampio percorso che si snoderà in una passeggiata di quasi tre chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco.

A Monza, venerdì 11 giugno, un'anteprima mondiale sul rettilineo autodromo. L'Autodromo Nazionale Monza sarà chiuso al pubblico e vi si potrà accedere solo su invito. A unire le due città - Milano e Monza - sarà la Journalist Parade. Un convoglio di oltre 70 giornalisti di caratura nazionale e internazionale partirà da Milano: guideranno le anteprime nazionali e le novità fornite direttamente dalle case automobilistiche. I giornalisti guideranno fino a Monza e poi alla volta dell’Autodromo, per le foto di rito sul circuito di Formula 1 e sull’Anello Alta velocità. Domenica 13 giugno l'evento Aci Storico Festival con la passione per le auto classiche: raduni di Club, modello, track day dedicati, spettacolo e la possibilità di provare e acquistare "in pista" la propria youngtimer preferita.