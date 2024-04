MonzArt, weekend dell'Arte Contemporanea

Ritorna per il terzo anno consecutivo l’iniziativa MonzART promossa

dalle gallerie d’arte moderna e contemporanea monzesi con il

patrocinio del comune di Monza. L’apertura congiunta di tutte le gallerie coinvolte permetterà visite gratuite alle mostre e partecipazione agli eventi programmati

durante il week end del 20 e 21 aprile.

Una mappa cartacea, distribuita dalle gallerie stesse e presso

l’ info point del comune, indicherà le sedi delle gallerie facilmente

raggiungibili in un percorso pedonale.

Tante le iniziative messe in campo dalle gallerie per questa edizione

primaverile: si va dai disegni e ceramiche futuriste presentate da

Leogalleries a mostre che spaziano tra arte, artigianato e design

proposte da Amerigo concept store, da ARCgallery e da Arti<>sta,

dalla fotografia d’autore di Montrasio Arte a quella contemporanea di

FMart Studio, passando dalla pop art presentata da Casati Arte e

arrivando ai nuovi linguaggi della scultura presentati da Villa

Contemporanea fino all’opera pittorica in grande scala di Mapelli Arte.

Infine la vetrina su strada del MiMuMo accoglierà installazioni degli studenti

del liceo artistico statale Nanni Valentini.

L’iniziativa si propone di coinvolgere un pubblico sempre maggiore

invitando a frequentare i luoghi dell’arte nonché di attrarre visitatori e



brianteo ma anche dell’offerta cittadina di arte contemporanea.