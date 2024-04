Italian Motor Week a Monza

Sbarca anche a Monza l’Italian Motor Week. Un evento promosso da “Città dei Motori” che coinvolge più di 30 comuni in 14 regioni italiane per celebrare e valorizzare il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico. L’incarnazione monzese dell’Italian Motor Week del 2024 prevede l’arrivo in Piazza Trento e Trieste, nei fine settimana del 13 e 14 e del 20 e 21 aprile, del “Villaggio della Sicurezza Stradale”, con dimostrazioni pratiche di che cosa può accadere nel caso di incidente stradale, simulazioni di guida, accessori e veicoli in esposizione.

Il programma

Tutti e quattro i giorni dell’evento, il “Villaggio” aprirà alle 10 e chiuderà alle 18. Sabato 13 e 20 alle 15 si svolgerà la Simulazione di incidente stradale; mentre tutti i giorni dei due weekend sono previsti i percorsi di guida sicura tra curve pericolose e ostacoli improvvisi (ogni 15 minuti previa iscrizione): la postazione di guida sicura parallela a via Zavattari sarà interrotta alle 15 del 13 e del 20 per la simulazione di incidente. “Gli eventi del Motor Week 2024 – spiega l’Assessore al Marketing Territoriale, Turismo e Commercio Carlo Abbà – saranno l’occasione per ribadire quanta tradizione motoristica Monza conservi, non solo in ambito di gara su circuito grazie all’Autodromo ma anche in termini di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e come preparazione della Polizia Locale e delle forze di primo intervento. Piazza Trento e Trieste potrà, per due fine settimana, accogliere i visitatori e insegnare molto a chiunque, monzese o non, decida di visitare la nostra città e vivervi le esperienze che offre”.