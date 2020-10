Per Halloween mostri e feste nel Parco

Halloween da paura nella suggestiva cornice del Parco di Monza. La cooperativa sociale Meta organizza – nel pieno rispetto delle direttive Covid – due giorni di festa e di brividi per i bambini e per i ragazzi.

Il 30 e il 31 ottobre va in scena “Halloween nel Parco”: una grande festa in maschera per i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni: dalle 20.30 alle 23 si celebra la famosa festa anglosassone ormai entrata a pieno titolo anche nella tradizione italiana. La quota di partecipazione è di 20 euro, comprensiva anche di rinfresco a tema horror.

Per i più piccoli (i bambini dai 3 ai 6 anni) l’appuntamento è rinviato all’1 novembre: dalle 15.30 alle 18 avventure all’aperto indossando i panni di veri apprendisti maghi e streghe e divertimento con i laboratori. Alla scoperta di figure mostruose che si celano nel grande polmone verde monzese. La quota di partecipazione è di 15 euro, comprensiva di merenda.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 039.2326695, oppure inviare un’email a iscrizioni@metacoop.org.