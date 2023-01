Orario non disponibile

Quando Dal 12/01/2023 al 15/01/2023 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Casoncelli alla bergamasca, risotto salsiccia Barbera e taleggio, tagliatelle ai funghi porcini e il bollito. Quello della tradizione: cotechino, cappello del prete , cappone, con pure, salsa verde e veronese. A Bergamo, a poche decine di chilometri da Monza, nel fine settimana da giovedì 12 a domenica 15 gennaio arriva la sagra del Bollito.

"Per il prossimo fine settimane abbiamo preparato un menù ricco e caldo, ideale per l'inverno. Protagonista sarà lui, il bollito, principe tra i piatti della cucina tradizionale contadina annunciano gli organizzatori. L'appuntamento è in piazzale Alpini, a Bergamo. Ad accogliere gli ospiti ci sarà una tensostruttura. L'ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione.