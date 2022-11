Prezzo non disponibile

Dal 18/11/2022 al 20/11/2022

Sagra dello gnocco fritto e del tortello d'erbe. Nel weekend da venerdì 18 a domenica 20 novembre appuntamento a Legnano, presso la Contrada San Bernardino. La manifestazione è organizzata da Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Bernardino in via Somalia 13.

"Ci aspetta un intero weekend all'insegna di piatti tipici come l'inimitabile gnocco fritto e l'irresistibile tortello d'erbe. Due grandi piatti protagonisti accompagnati da salumi tipici" annunciano gli organizzatori.

L'area della manifestazione aprirà le porte alle 19 e chiduerà a mezzanotte. Qui il sito con tutte le informazioni.