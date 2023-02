Prezzo non disponibile

Dal 16/02/2023 al 19/02/2023

Ai funghi, alla salsiccia, con l'uovo, liscia o taragna. A Bergamo nel weekend da giovedì 16 a domenica 19 febbraio sbarca la sagra della polenta. Un fine settimana - che coincide con il carnevale - dedicato a uno dei piatti tipici della tradizione. Semplice ma gustosa, declinata in tante diverse ricette. Nel menu taglieri di salumi e polenta, ravioli farciti con polenta e taleggio al burro e timo, asino stufato e polenta. In tutte le salse e per tutti i gusti.

L'area della sagra si trova in piazzale Alpini, all'interno di una tensostruttura. Per il weekend di carnevale è previsto l'allestimento di un'area con giochi di legno di una volta e animazione. Giovedì, venerdì e sabato la sagra è aperta soloa acena, la domenica anche a pranzo a partire da mezzogiorno.