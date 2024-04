Sagra delle polpette

Cacio e ova, polpette vegetali, fritte o al sugo. A Gorgonzola arriva la sagra della polpetta.

"La Proloco di Gorgonzola è lieta di annunciare la prima edizione di Mondeghili a Catinelle - Sagra della polpetta. Si prevede un week end ricco di golose perturbazioni" promettono gli organizzatori. "Un'ode alla cucina povera tradizionale milanese dove la protagonista sarà la polpetta di carne un po' schiacciata, se non la conoscete, ve la presenteremo! I Mondeghili non saranno certo da soli, a far loro da spalla polpette da tutte le regioni d'Italia e oltre, tutto ciò che avete sempre desiderato mangiare lo troverete in nuova forma, tonda"

L'appuntamento è previsto per sabato 13 e domenica 14 aprile.