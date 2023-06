Sagra di San Giovanni a Monza

Non saranno i fuochi di San Giovanni nel parco di Monza con il suggestivo mix di giochi di luce e musica ad animare la sagra monzese per eccellenza ma il fuoco non mancherà. Con acrobazie e giochi di luce. Gli spettacoli sono in programma in piazza Roma e in Piazza Duomo con giochi con il fuoco e di animazione con le performance di alcuni artisti di strada il 23 e il 24 giugno, giornate che coincidono con la sagra dedicata a uno dei copatroni di Monza: San Giovanni Battista.

Si comincia veenrdì 23 giugno con i "giochi di fuoco", uno spettacolo di giochi con il fuoco con bolas, corde e catene e un intrattenimento a cura del Teatro dell’Aleph. Il giorno del Santo Patrono si rinnova anche la cerimonia di consegna delle massime benemerenze cittadine “Giovannino d’Oro” e “Corona Ferrea” in piazza Roma, che vantano una tradizione ultra trentennale. Sabato 24 giugno, alle 21, in piazza Roma è previsto il "Fire show Respyro" con un manipolatore di fuoco che darà vita ad uno spettacolo con fiamme danzanti a ritmo di musica. E a seguire giocolieri e sputafuoco tra gag comiche e capacità tecniche di giocoleria e fuoco. Per concludere il weekend di festa il 25 giugno, alle 21, per le vie del centro prenderà il via il corteo storico con la rievocazione.