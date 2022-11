Dieci diverse tipologie di polenta preparate da veri polentieri. A Melegnano dal 10 al 20 novembre arriva la sagra della Polenta.

"La polenta come cibo, la polenta come icona e simbolo di un’Italia che forse non c’è più, la polenta come scusa per ritrovarsi e condividere un pasto…ecco cos’è la Sagra della Polenta di Melegnano. Sono sempre più rare le occasioni per degustare questa prelibatezza culinaria, dai nostri avi invece consumata con una frequenza quotidiana. Questo antico piatto a base di mais, tipico dell’Italia settentrionale, diventa uno strumento per ricollegarci al nostro passato e alle nostre tradizioni, ma ancora di più diventa pretesto per stare in compagnia, per riunirsi gioiosamente attorno ad un tavolo, con il vapore della polenta calda e un calice di vino a fare da contorno in una serata accompagnata da balli, musica, e dal fuoco vivace della legna che scalda i tipici paioli di rame" spiegano gli organizzatori.

La sagra è in programma presso il Castello Mediceo di via Predabissi dove sarà allestita una tensostruttura con uno spazio al coperto di oltre 1.300 mq, panche e tavoli di legno, un palco con un’orchestra, una dozzina di diverse proposte alimentari che hanno al centro sempre lei, la polenta, un ambiente famigliare riscaldato dall’atmosfera antica dei bracieri sui quali si posano gli immensi pentoloni di Polenta. Gli orari: venerdì 19:00 – 24:00, sabato e domenica 12:00 – 15:00 | 19:00 – 24:00. Qui il sito della sagra con tutte le informazioni.