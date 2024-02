Amore e relax tra bolle e giochi d’acqua: San Valentino ad Aquaworld

Relax, bolle e giochi d'acqua. Acquaworld, il Parco acquatico della Brianza aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor, in occasione di San Valentino diventa la location per festeggiare l’amore, regalandosi una coccola con esclusivi trattamenti e una romantica cena gourmet a lume di candela.

Il Parco, che per l’occasione apre alle 17.00 e chiude alle 00.30, accoglierà gli innamorati in una vera oasi di pace e relax dove lascarsi avvolgere dall’acqua in tutte le sue forme, tra bolle e getti d’acqua, cascate di cuori rossi, rose rosse e luci soffuse. E poi ancora, nella romantica atmosfera delle terrazze panoramiche, si potranno gustare sfiziosi aperitivi, ricchi buffet o scegliere, per rendere ancora più speciale la serata, una cena servita a lume di candela. Una ricorrenza speciale dedicata all’amore dove, per chi lo desidera, è possibile prenotare una cerimonia esclusiva.

Quattro le tipologie d’ingresso per la festa dell’amore: l’ingresso in area Fun + area Benessere, l’ingresso in area Fun + area Benessere + Aperitivo, l’ingresso in area Fun + area Benessere + Cena a Buffet e per finire ingresso in area Fun+ area Benessere + Cena Servita al tavolo romantica.

Per informazioni sull’acquisto dei Biglietti https://acquaworld.it/it/eventi/105/love-waves. I prezzi variano da 25 a 54,90 euro.