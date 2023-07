Street food e silent disco in piazza

Un sabato di festa a Brugherio. Il prossimo 8 luglio è in programma un doppio appuntamento: street food in piazza organizzato dalla sezione di Brugherio della Croce Bianca e la silent disco, con musica fino a mezzanotte per ballare a ritmo nel silenzio, ascoltando il sound in cuffia.

Le golosità cucinate da chef su truck on the road si potranno degustare a partire dalle 18 in piazza Roma con birra, sfizi fritti e salamelle. A partire dalle 21 prenderà il via la SIlent Disco. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale, è a cura della Freedom Street Radio, attraverso la distribuzione di 200 cuffie e possibilità ai partecipanti di scegliere tra i diversi generi musicali proposti.