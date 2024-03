A Monza al via il progetto contro le disuguaglianze sociali

Quattro nomi di grande rilievo nel panorama scientifico e divulgativo nazionale. Sul palco del Teatro Manzoni e a sostegno delle attività di volontariato.

È la rassegna "UmanaMENTE", il ciclo di conferenze che indaga aspetti particolari dell’essere umano e del pensiero grazie all’intervento di intellettuali e rappresentanti del mondo scientifico e della cultura, finalizzato a elogiare le differenze fra le persone e a sconfiggere le disuguaglianze sociali.

"UmanaMENTE" edizione 2024 si compone di quattro appuntamenti che si terranno dal 27 marzo al 5 maggio al Teatro Manzoni di Monza. Si parte il 27 marzo alle ore 20.30 con Gabriella Greison e "La fisica dei cambiamenti climatici": in questo speech Greison racconta, dal punto di vista scientifico, come i cambiamenti climatici stanno impattando sul nostro pianeta. I media sono pieni di affermazioni contrastanti e accese discussioni sui rischi associati al cambiamento climatico: finalmente una fisica fa chiarezza, spiegando in maniera concisa la scienza alla base di tutto questo. La fisica dei cambiamenti climatici fornisce una panoramica chiara e accessibile della scienza del clima e dei rischi associati all’inazione a livello globale. La narrazione di Greison ripercorre i progressi degli scienziati verso la moderna comprensione del clima terrestre e del futuro del pianeta.

L’evento è promosso da Thuja Lab associazione di promozione sociale e il ricavato andrà a sostegno di Generazione Senior.

"Differenti l'uno dall'altro. E tutti degni di rispetto"

"Dopo l'ottimo riscontro della prima edizione - spiega l’assessora alla Cultura Arianna Bettin - UmanaMente torna quest'anno con altri quattro nomi di grande rilievo nel panorama scientifico e divulgativo nazionale. Abbiamo scelto il claim 'elogio delle differenze' perché ciascun relatore, dal proprio punto di vista di esperto, affronterà a suo modo il tema della pluralità dell'esperienza umana, tracciando una distinzione fra ciò che ci rende differenti l'uno dall'altro, e per questo unici, degni di rispetto e riconoscimento, e ciò che ci costringe invece in una condizione di diseguaglianza sociale".

Gli altri appuntamenti

Si prosegue il 14 aprile con "La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità", in cui la professoressa di patologia Antonella Viola rifletterà su quanto restare giovani sia una delle nostre più grandi chimere. L’evento è promosso dall’associazione la Meridiana, che utilizzerà il ricavato per finanziare le sue attività.

Il 28 aprile sarà la volta della ricercatrice Vera Gheno con "Grammamanti. Cosa significa amare una lingua",una riflessione intorno al bisogno di recupero della nostra lingua madre. L’evento è promosso dall’associazione Zefiro e il ricavato andrà a sostegno di Cadom - Centro aiuto donne maltrattate.

L’ultimo appuntamento è in calendario per il 5 maggio con il noto filosofo Telmo Pievani e con "Perché le razze umane non esistono, ma il razzismo sì". L’evento è promosso dall’associazione culturale Novaluna e il ricavato andrà a sostegno di Emergency.

I biglietti

Tutte le serate saranno introdotte da un ensemble di studenti del liceo classico e musicale Zucchi di Monza. Info. È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro Manzoni di Monza (via Manzoni, 23) o tramite il sito www.teatromanzonimonza.it a partire dalle 16.30 del 28 febbraio. Gli abbonamenti sono acquistabili solo in biglietteria: 039/386500 - info@teatromanzonimonza.it - www.teatromanzonimonza.it