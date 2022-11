Trenino (gratis), elfi, pattinaggio sul ghiaccio e mercatini: Natale a Brugherio

Prezzo non disponibile

Elfi, i personaggi più amati dai bambini tra cui Olaf, Frozen e Bing, un trenino e la pista per pattinare sul ghiaccio. A Brugherio da sabato 3 dicembre arriva "La magia del Natale in città", il villaggio natalizio incantato che fino all'8 gennaio 2023 sarà in piazza Roma.

Per tutti sarà disponibile un trenino di Natale gratuito, bancarelle con idee regalo e specialità gastronomiche, una pista per pattinare sul ghiaccio e ancora spettacoli e intrattenimento con concerti gospel e laboratori. Ecco il porgramma nel dettaglio.