Visita guidata al quartiere San Carlo a Monza: di street art, industria e architetture moderne e antiche

Il Quartiere San Carlo, con gli adiacenti quartieri di San Paolo e San Giuseppe, è nato come sobborgo della città e ha acquisito una sua identità nel corso del XIX e XX secolo, definendosi come zona di espansione dell’industria cittadina e poi area residenziale. Nelle strade del quartiere si trovano tracce di edifici ancora risalenti all’epoca seicentesca, come l’area in cui sorgeva il convento dei Cappuccini citato da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”, palazzi Liberty, l’Ospedale Umberto I costruito agli inizi dello scorso secolo e giù fino alla ferrovia e alla stazione di Monza, dove è ancora conservata la saletta di attesa dei Savoia. In tempi più recenti, non possiamo mancare di citare la presenza del Canale Villoresi, fondamentale per l’irrigazione del territorio e la produzione di energia elettrica, e la recente riqualificazione dell’area C.G.S. dove possiamo oggi ammirare opere di street art.



INFORMAZIONI PRATICHE

Sabato 20 aprile 2024, inizio visita ore 15:00

Ritrovo 15' prima presso l'ingresso della Stazione ferroviaria di Monza, via Enrico Arosio.

Durata: 2 ore circa.

Costo a persona: € 10,00 intero; € 5,00 ridotto da 4 a 12 anni (inclusi biglietti di ingresso e microfonaggio). PREZZO SPECIALE con il contributo di Comune di Monza.

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Accesso a persone con disabilità: PARZIALE.



PRENOTAZIONI



