Cosa fare nel weekend dall'8 al 10 marzo a Monza e dintorni

Il weekend è alle porte. Ecco per voi le idee che abbiamo selezionato e le proposte - dalla cultura al teatro passando per shopping e intrattenimento - per trascorrere qualche ora fuori casa nel fine settimana da venerdì 8 a domenica 10 marzo. Alcuni appuntamenti in calendario, purtroppo, a causa del maltempo sono stati rinviati ad altra data e non li abbiamo inseriti.

Mercatini a Monza

Doppio appuntamento con i mercatini e le bancarelle a Monza. Domenica 10 marzo ritornano gli stand con pezzi di antiquariato o vintage in via Bergamo mentre in piazza Cambiaghi appuntamento con lo shopping con l'evento Milano Fashion on the road dove le migliori “boutique a cielo aperto” milanesi faranno rivivere le magiche atmosfere della capitale della moda.

Bancarelle, artisti e giochi: festa a Vimercate

Bancarelle con sapori della tradizione e dolcezze, mercatini con prodotti e creazioni di hobbisti, artisti di strada e gonfiabili. A Vimercate è tempo di festa. Appuntamento nel weekend di sabato 9 e domenica 10 marzo in piazza Roma e in piazza Santo Stefano, dalle 8 alle 19.

A teatro

"Donne in vari...età" è lo spettacolo in programma per venerdì 8 marzo al teatro Villoresi di Monza, nella serata della festa della donna: un mix avvincente di emozioni e talento che celebra la femminilita? in tutte le sue sfaccettature. La magia della musica avvolgera? l'atmosfera grazie a Durkovic e i fantasisti del metro? che esplorano i diversi generi, dall'elegante jazz alla musica pop. La poesia prendera? vita attraverso versi ispirati, recitati con passione dal direttore artistico Gennaro D'Avanzo,. Il burlesque aggiungera? un tocco di sensualita? e humor allo spettacolo, con performance accattivanti e divertenti che celebrano l'autenticita? e l'audacia delle donne. La comicita? sara? presente in tutto lo spettacolo, con Gianni Astone e Vincenza Marseglia direttamente da Colorado e Zelig, regalando momenti di leggerezza e gioia.

La mostra "Le immagini della fantasia"

C'è tempo fino al prossimo 1 aprile per visitare la 41° edizione della Mostra Internazionale d’illustrazione per l’infanzia della fondazione Zavrel di Sàrmede (TV). L’idea di realizzare la Mostra è nata nel 1982 dall’intuizione di Št?pán Zav?el, noto illustratore di Praga trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Da allora, confortata da un successo sempre crescente e dalla preziosa collaborazione di tanti artisti, la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori oltre 300 opere provenienti da tutto il mondo, per offrire un favoloso viaggio nell’immaginario fantastico di ogni paese. L'esposizione è a Monza, presso l'Orangerie della Villa Reale.