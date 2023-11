Le 5 cose da non perdere a Monza e in Brianza nel weekend dal 10 al 12 novembre

Lo spettacolo dell'autunno con le sfumture del foliage da ammirare durante una passeggiata guidata nel parco di Monza, il primo mercatino di Natale per iniziare a respirare l'atmosfera delle feste anche in Brianza e poi i sapori e i profumi del Trentino in piazza. E le fiere di Sna Martino con la valorizzazione della cultura agricola, la fattoria in piazza e i piatti della tradizione. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 novembre a Monza e dintorni.

Passeggiata del Foliage nel parco

Lo spettacolo del foliage nel parco di Monza. L'autunno, con le sue sfumature rosse, gialle e verdi, trasforma anche i panorami del parco di Monza in scorci incantati, tutti da ammirare. E per non perdersi l'incanto delle pennellate della natura tra gli alberi a Monza tornanano le passeggiate del Foliage. Un evento organizzato dal Comitato Parco di Monza e Monza Reale. "La passeggiata dura circa un'ora e mezza, è molto tranquilla e semplice e la guida spiegherà il fenomeno del foliage passeggiando ammirando i colori e gli alberi. E' in collaborazione con il Comitato del Parco di Monza, ormai da 5 anni e abbiamo voluto portare avanti i progetti di Matteo Barattieri con cui facevamo sempre le passeggiate" spiega Raffaella Martinetti fondatrice di Monza Reale. Appuntamento domenica 12 novembre con ritrovo alle 14.30 con ingresso da Porta delle Grazie Vecchie.

Il primo mercatino di Natale arriva in Brianza

Mancano poco più di 40 giorni a Natale. E a Concorezzo già si comincia a respirare l'atmosfera di festa. Domenica 12 novembre in via Libertà e in via De Capitani è in programma l'appuntamento dedicato alle idee regalo e alle dolcezze natalizie. Dalle 8 alle 18 saranno presenti bancarelle con creazioni artigianali e sapori tipici, spettacoli e intrattenimento e musica natalizia.

Strudel e sapori del Trentino in Brianza

Un assaggio di Natale, o meglio delle tradizioni del Trentino. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre 2023, ospitato nella cornice di Piazza Vittorio Veneto a Seregno, si terrà "Trentino in Piazza", in collaborazione con Viviseregno. L’evento, che rappresenta un tradizionale appuntamento con il Trentino, è giunto alla sua ventitreesima edizione. Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina.

La degustazione di vini esclusivi in Villa Reale

Gioielli, spesso introvabili, dell’enologia italiana. Vini esclusivi e pregiati, da collezione, da degustare con un appuntamento elegante alla Reggia di Monza. Domenica 12 novembre alla Villa Reale di Monza è in programma L’Eccellenza in Villa, la prima degustazione aperta al pubblico dei più rari e costosi vini italiani, venduti in genere solo su assegnazione. Tra le bottiglie in degustazione sono presenti i migliori Fine Wine italiani come Sassicaia (miglior vino del mondo 2015 Wine Spectator), Marroneto (due volte 100/100 Robert Parker), Roagna (due volte 100/100 Decanter), Burlotto Monvigliero (100/100 Robert Parker), Trinoro (100/100 Robert Parker), Montevertine, Ornellaia e la prima uscita in esclusiva di Solaia 2020, rilasciato sul mercato appena il mese scorso.

Animali e piatti della tradizione: la fiera di San Martino in Brianza

A Biassono e a Bellusco. Doppio appuntamento con le fiere dedicate a San Martino che animano il novembre brianzolo. La fattoria con gli animali in piazza per celebrare le antiche tradizioni e le origini contadine della festa che celebra San Martino, i pony, le mostre e la cucina tipica brianzola, con la buseca e la cassoeula anche d'asporto. Da sabato 11 a domenica 12 novembre 2023 torna a Biassono l’attesissima e tradizionale Fiera di San Martino in largo Pontida, piazza Italia, centro storico, oratorio S. Luigi e Cà de Bossi.

Bancarelle, laboratori per i più piccoli, animali e pony in piazza anche a Bellusco dove domenica 12 novembre è in programma la festa di San Martino con stand per le piazze e le vie del centro storico. Dalle 8 alle 19 Bellusco si anima con la pattoria in piazza, i pony per la gioia dei più piccoli, il battesimo del guanto con i rapaci, street food, bancarelle e laboratori per bambini.