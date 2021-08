Fine settimana tra sagre, musica dal vivo, film e trasferte ai laghi (meno noti) vicino a Monza

Un ricco weekend con tanti appuntamenti culinari, ma anche qualche idea per una passeggiata con pic-nic non lontano dalla città

Ultimo fine settimane di agosto: le vacanze per molti sono finite o stanno finendo, ma non mancano le proposte per trascorrere comunque un weekend di relax, divertimento e per godersi ancora gite fuori porta.

Sagre e street food

Se la dieta l'avete rimadata a settembre, potrete godervi le gioie della tavola. A Senago la sagra dei pizzoccheri: il menù comprende anche formaggi tipici, tagliatelle al ragù di cervo, brasato, costine e polenta. Anche a Cantù sapori dalla Valtellina con la sagra Valtellinese in collaborazione con l'Accademia Del Pizzocchero di Teglio, i birrai della Valtellina e le migliori aziende agricole. Se invece vi mancano le serate al mare a Briosco torna la sagra del pesce con gustosi manicaretti che potranno essere gustati in loco oppure in versione da asporto. Tra le tradizioni culinarie italiane non possono mancare gli affettati: a Varedo appuntamento con la festa dello gnocco fritto accompagnato da taglieri di ottimi salumi e formaggi. A Cogliate, invece, sarà la volta dello street food con i migliori truck delle specialità regionali.

Cinema sotto le stelle e teatro tra le cascine

Continua la rassegna del cinema sotto le stelle. Per una serata rilassante potrete optare tra il cinema all'aperto nel cortile della Villa Reale di Monza; le proiezioni nel cortile della scuola Buonarroti a Lissone; o ancora il cinema sotto le stelle in Villa Sottocasa a Vimercate.

Se al grande schermo preferite il palcoscenico non potete allora mancare al grande evento del Festival dell'Ultima Luna che porta il teatro nelle cascine, nei parchi e nelle ville del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, nelle provincie di Lecco e di Monza e Brianza.

Arte e filosofia

Se invece preferite dedicarvi all'arte allora questo sarà l'ultimo fine settimana di apertura della mostra dedicata alla pittrice Pina Sacconaghi in programma ai Musei civici di Monza. Prosegue a Cesano Maderno la festa della filosofia. Il programma prevede vari incontri che si terranno presso suggestive location, all’aperto, con alcuni dei più noti filosofi, giornalisti e divulgatori scientifici italiani.

Musica dal vivo

Per gli amanti della musica da non perdere il concerto di Roby Facchinetti. Un’occasione per ascoltare nuovi e vecchi successi che ripercorrerà e darà spazio alle canzoni hit dei Pooh ma anche ai brani recenti del Facchinetti solista.

Gita ai laghi Briantei

Per una gita fuoriporta, ma non troppo lontano da Monza, questo fine settimana la meta potrebbero essere i laghi briantei: situati tra Lecco e Como, i Laghi briantei si trovano nell’alta Brianza. Di formazione glaciale, regalano al territorio una riserva costante di acqua naturale. E, abbracciati da una rigogliosa vegetazione, sono luogo di paesaggi suggestivi e bellissime passeggiate. Con il bel tempo, tanti anche gli angoli dove fermarsi per un pic-nic in famiglia.