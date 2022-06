In arrivo nuovi acquazzoni, ma l'afa resiste: e nel weekend tanto caldo

Dopo l'acquazzone di questa notte ancora tempo incerto sulla Lombardia. Come riferisce 3bmeteo quella di oggi, martedì 7 giugno, sarà una giornata instabile non solo su Monza e Brianza, Dopo le pioggie di questa notte è attesa una pausa nelle ore centrali della giornata, con schiarite soleggiate ma clima molto afoso. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata nuovi acquazzoni e temporali in moto da Alpi e Prealpi verso le pianure centro-orientali, che saranno quelle maggiormente coinvolte (Bergamasco, Bresciano, Cremonese, Mantovano). Non sono escluse precipitazioni anche ad ovest, ma più fugaci.

"Anche i giorni successivi saranno variabili - spiega il meteorologo Andrea Colombo di 3bmeteo - domani mercoledì 8 giugno bel tempo fino al pomeriggio, poi occasione per rovesci e qualche temporale serale. Giovedì 9 giugno soltanto una residua instabilità sulle pianure più orientali, mentre ad ovest tempo stabile e senza precipitazioni. Pare ormai confermato, nei giorni a seguire e soprattutto, dal prossimo weekend, il nuovo rinforzo dell'anticiclone nord-africano al quale sarà associato un rialzo delle temperature oltre i 30°C dopo la modesta flessione dei prossimi 2-3 giorni (perderemo qualche grado ma senza particolari avvezioni fresche)".

Su Monza dopo i rovesci di questa notte sono previste occhiate di sole in giornata ma con nuovi acquazzoni nel tardo pomeriggio, prima di un generale miglioramento serale. Modesta flessione delle temperature. Brevi piogge anche mercoledì sera, mentre da giovedì tanto sole e temperature in nuovo costante rialzo, fino ad un weekend molto caldo e afoso.