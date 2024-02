Emessa una nuova allerta meteo su Monza e Brianza

La protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che comprende anche il territorio di Monza e Brianza per oggi 24 febbraio. L'allerta gialla è per rischio idro geologico. Il Lambro ( e anche il Seveso a Milano) restano osservati speciali.

"Per la giornata di oggi si attendono condizioni localmente perturbate, in modo più esteso tra oggi pomeriggio ed il primo mattino di domani, con precipitazioni intermittenti a prevalente carattere convettivo, possibili ovunque, ma più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Zero termico tra 900 e 1200 metri"

Per la giornata di domani 25 febbraio continua l'instabilità, in attenuazione nel pomeriggio. Durante la mattina saranno possibili rovesci sparsi, di debole o al più moderata intensità, più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di rovesci isolati prevalentemente sulle Prealpi. In serata saranno ancora possibili deboli precipitazioni diffuse sui settori occidentali, in rapida estensione verso Est.

Allerta valanghe sulle montagne Lombarde

Gli appassionati di montagna e gli abitanti delle aree montuose lombarde sono avvisati di prestare la massima attenzione questo fine settimana a causa di un significativo rischio di valanghe. Il bollettino di Arpa Lombardia ha alzato il livello di pericolo da 3-Marcato a 4-Forte in diverse zone, tra cui le Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, le Prealpi Lariane, le Orobie, le Prealpi Bergamasche, Bresciane e l'Adamello. L'avviso indica una minore, ma comunque presente, preoccupazione per le Prealpi Varesine e un livello debole di pericolo nell'Appennino Pavese.