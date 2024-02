Grandine e temporali in pieno inverno in Brianza: paura sulle strade

Un meteo sempre più pazzo in Brianza e in gran parte d'Italia. La grandine normalmente è un fenomeno estivo perché si crea quando l'aria calda al suolo si innalza e incontra zone più fredde in quota. Forse le temperature alte di questo strano inverno hanno contribuito a questa forte grandinata che si è abbattuta specialmente nella zona di Verano Brianza, Carugo, Giussano e anche nella Brianza comasca, nel canturino e a Erba.



ll maltempo era comunque atteso per oggi. La protezione civile aveva preannunciato una allerta meteo, ma non ci si aspettava un temporale e una grandinata così forte, quasi fosse estate. Grande il disagio su molte strade della Brianza dove tanti automobilisti hanno dovuto accostare per evitare incidenti e per attendere che la grandinata diminuisse la sua potenza.

Pianura Padana: cosa succede

La Pianura Padana è la località europea dove più si sono concentrati nel 2023 fenomeni meteorologici estremi, in particolare la grandine. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Essl, l'European Severe Storms Laborator (per i più curiosi: a questo link il report completo). Lo studio ha registrato in un solo anno ben 9.627 grandinate definite “large hail”, quindi con chicchi superiori ai 2 centimetri di diametro: di queste, 1.931 sono state “very large” (oltre i 5 cm) e 92 “giant” (oltre i 10 cm). Numeri (purtroppo) da record, anche sulla quantità delle tempeste di grandine, caduta dal cielo per 229 giorni, di cui 96 “very large” e 13 “giant”.