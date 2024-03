La violenta grandinata che ha colpito Milano

Una improvvisa grandinata ieri pomeriggio 23 marzo ha colpito diverse zone di Milano e del Milanese - Sud e Sud Ovest. In particolare a Buccinasco, Assago e Corsico, i campi e le strade sono stati imbiancati dai chicchi di grandine, alcuni anche grandi come palline da ping pong (il video su MilanoToday).

Lo scorso 24 febbraio era stata la Brianza a essere colpita da una grandinata. In quel caso si trattava di Graupel, una parola tedesca che è l'equivalente italiano di "granella" o "gragnola". In meteorologia si usa per indicare un tipo di precipitazione tipicamente invernale associato a una atmosfera molto instabile. Un altro sinonimo usato in Italia è "neve tonda". Comunque la si chiami (andrebbe chiamato sempre Graupel) ha un origine completamente diversa dalla grandine con cui viene spesso confusa, se non altro dalla gente comune ma ci sono delle notevoli differenze.

Foto e video delle strade imbiancate a marzo hanno poi inondato le pagine dei social network.