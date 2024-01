In Brianza una via dedicata a Silvio Berlusconi

In Brianza, è più precisamente ad Arcore, potrebbe presto sorgere la nuova via Silvio Berlusconi. O forse anche un parco che porterà il nome del Cavaliere.

La proposta è stata presentata all'attenzione del sindaco Maurizio Bono e della giunta dal consigliere comunale Tommaso Confalonieri, capogruppo di Forza Italia Berlusconi per Arcore - Udc Libertas uonione di Centro, e dal collega Michele Maria Bertani, che in occasione del 30esimo anniversario di fondazione di Forza Italia (18 gennaio 1994) hanno pensato a un tributo per il Cavaliere, morto il 12 giugno dello scorso anno, attraverso l'intitolazione di un percorso pubblico alla sua memoria. Una via, una piazza, o anche un parco o un edificio pubblico.

"Silvio Berlusconi è stato un grande imprenditore italiano che ha lasciato tracce innovative nel campo della comunicazione, dello sport e della politica italiana - si legge nella mozione presentata alla giunta comunale - Inoltre ha sempre mantenuto il domicilio e la propria sede istituzionale per molti anni nella storica villa San Martino e ha contribuito alla visibilità mediatica di Arcore. Considerato inoltre che proprio 30 anni fa nasceva Forza Italia, segnando per sempre la storia della città di Arcore e rendendola per sempre una delle città più famose in Italia e nel mondo, si rende evidente l'opportunità di mettere in atto quanto necessario per tributare a Silvio Berlusconi un segno di riconoscimento intangibile.

Di qui la proposta dei consiglieri: "Chiediamo un impegno al sindaco e alla giunta ad avviare un percorso di memoria storica che si declini in mostre, convegni ed eventi sul segno indelebile che Silvio Berlusconi ha lasciato nel mondo della politica, dell'imprenditoria e dello sport. E a valutare l'intitolazione di uno spazio pubblico (via, strada, piazza, parco o edificio) a Silvio Berlusconi che possa ricordare e rappresentare quel segno indelebile da lui lasciato".