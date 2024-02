Un bilancio da 621 milioni a Monza: ecco i nuovi cantieri e tutti i costi della città

E’ di 621.201.549,60 euro la manovra finanziaria approvata nei giorni scorsi dal consiglio comunale: la proposta di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 è stata approvata con 20 voti favorevoli e 11 contrari.

I numeri

Le spese correnti per l’anno 2024 ammontano a 145.264.203,74 euro, di cui circa il 25% pari a oltre 36 milioni sono destinati alle famiglie, al welfare e alle politiche sociali e il 15,24% allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. Un altro 25% è assorbito dai servizi generali e di gestione dell’Ente. Anche quest’anno incidono in modo significativo i costi per le utenze, con particolare riferimento alle spese energetiche, che ammontano a oltre 11 milioni di euro. Restano invariate le tariffe e i servizi al cittadino e alle famiglie: dagli asili, alle palestre, dalle mense alle piscine e ai centri civici fino ai servizi cimiteriali:

“Nell’incertezza sui costi energetici abbiamo scelto anche per quest’anno di dare continuità all’erogazione di tutti i servizi – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Egidio Longoni – L’obiettivo finale è stato quello di proteggere le famiglie e i cittadini più fragili anche evitando l’aumento delle tariffe ed accollandoci gli adeguamenti ISTAT. Sul bilancio e sugli investimenti gravano anche gli aumenti dei costi dei materiali che hanno raggiunto ormai un incremento del 25% rispetto al 2022 e al 2023”.

Oltre 34 milioni di euro nel 2024 per servizi alle famiglie

A bilancio 34 milioni di euro sono destinati alle famiglie. Le cifre più rilevanti sono destinati a: interventi per l'infanzia i minori e per asili nido 10.229.146,00 euro; interventi per la disabilità 8.768.399,60 euro; interventi per gli anziani 2.993.511,00 euro; interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 4.948.702,03 euro; interventi per le famiglie 23.947,00 euro; interventi per il diritto alla casa 1.461.458,00 euro; interventi servizi sociosanitari e sociali 6.317.319,00 euro. Strade e manutenzione della città Le spese in conto capitale sono pari a 79.928.200 euro: 1,6 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione di strade e di piazze, cui si aggiungono 1,5 milioni dall’accordo quadro delle manutezioni ordinarie; 4,5 milioni per le opere di sicurezza stradale tra cui la realizzazione di piste ciclabili e aree pedonali; 1,7 milioni per la cura del verde in città, cui si aggiungono 440.000 euro per opere di forestazione anche conseguenti ai forti nubifragi dello scorso mese di luglio 2023; 1,7 milioni di euro sono destinati alla nuova gara per la manuteizone dei cimiteri urbani.

I cantieri da avviare e quelli in corso

Un’attenzione particolare è stata posta ai lavori che già nel 2024 passeranno dalla carta al cantiere: tra questi le gare che saranno avviate durante l’anno riguardano la nuova scuola media Bellani (11 milioni di euro); la riqualificazione della scuola dell’infanzia Cartoccino (1,5 milioni di euro); la manutenzione straordinaria degli alloggi comunali sfitti (500.000 euro); l’ampliamento della palestra in via Iseo (2 milioni di euro); i lavori di efficientamento nella sede di via Guarenti (1 milione di euro). Proseguono, intanto, i lavori per la riqualificazione della sede Ex-Borsa nel compendio della Villa Reale, i lavori per la Smart City con l’implementazione degli impianti di videosorveglianza per un investimento complessivo di 542.000 euro, mentre nel mese di aprile potranno essere aperti i cantieri per la realizzazione delle due case di comunità in via Borgazzi e in via Luca della Robbia. Entro l’estate partirà l’attesa riqualificazione di piazza Cambiaghi per un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro.

8 cantieri finanziati dal PNRR

Oltre al piano delle opere inserito nel bilancio proprio del Comune durante il 2024 vedranno alla luce altri 8 cantieri finanziati dal PNRR. In particolare si avvieranno i lavori in via Bramante da Urbino per la realizzazione di 26 alloggi convenzionati in collaborazione con ALER, mentre 180 saranno interessati da interventi di riqualificazione energetica; saranno installate 3 colonnine di ricarica in via Aspromonte e verranno messi in esercizio 3 autobus elettrici nell’ambito del rinnovo delle flotte di autobus; in via Cederna saranno avviati i lavori da parte di UROBURO per la struttura dedicata a persone disabili e anche in via Silva sarà avviato il cantiere; in via Borgazzi 37 si avvieranno i lavori per realizzare la nuova stazione di posta che ammonta a oltre 1 milione di euro; cantieri confermati anche in via Rosmini per il centro sportivo Chiolo-Pioltelli e al centro sportivo Pia Grande per la realizzazione della laguna esterna.