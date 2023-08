Cateno De Luca, il sindaco siciliano che arriva in Brianza "per aggiustare i disastri degli altri"

Per la sua presentazione alle elezioni suppletive del Senato ha scelto il cuore di Monza. Il Bar Moderno, accanto all’Arengario, dove Cateno De Luca si è presentato ufficialmente alla stampa brianzola. Nella mattinata di mercoledì 30 agosto si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del sindaco di Taormina che con la lista Sud con Nord tenta di conquistare il 22 e il 23 ottobre il posto lasciato vacante in Senato da Silvio Berlusconi morto lo scorso 12 giugno.

Chi è Cateno De Luca

Ad accompagnarlo, oltre al suo staff, anche diversi imprenditori del territorio e volti noti della politica locale. De Luca, 51 anni, nato a Fiumedinisi in provincia di Messina, già sindaco del suo paese dal 2003 al 2011, poi di Santa Teresa di Riva (dal 2012 al 2017), di Messina (dal giugno 2018 a febbraio 2022), della Città Metropolitana di Messina (da giugno 2018 a febbraio 2022) e da maggio di quest’anno della città di Taormina adesso arriva in Brianza. Una laurea in Giurisprudenza, sposato e con due figli; specializzato in diritto del lavoro, sindacale e management aziendale adesso con il suo gruppo arriva anche a Monza. Una città alla quale, indirettamente, Cateno De Luca è molto legato.

Il legame con Monza

“Mio papà nel 1958 era venuto a Monza a lavorare - ha raccontato durante la conferenza stampa -. In Sicilia non c’era lavoro e lui aveva già una famiglia da mantenere. Ha lavorato per 2 anni come muratore e viveva in una baracca senza neppure i servizi igienici”. Il candidato di Sud con Nord adesso cerca quella baracca. “Che probabilmente, da quello che sono riuscito a ricostruire da alcuni racconti, visto che mio papà purtroppo non sta molto bene dovrebbe trovarsi nel quartiere di San Rocco, e dove nei prossimi giorni certamente andrò”. Intanto per Cateno De Luca e per il suo staff saranno 2 mesi di intenso lavoro: con la scelta di trasferirsi a Monza (il quartier generale a pochi passi dal centro), gli incontri con gli imprenditori (iniziati già nei giorni scorsi), e con i cittadini.

Il programma (in fase di stesura)

Il programma lo sta redigendo in queste settimane, raccogliendo appunto i problemi della gente e soprattutto degli imprenditori, di quel motore trainante dell’economia nazionale che anche qui in Brianza inizia a vivere in affanno. Ma Cateno De Luca è agguerrito e pronto ad affrontare questa sfida, forte anche dei suoi importanti risultati incassati a Messina quando ha “rivoltato” la macchina amministrativa. “Rispetto al Sud - prosegue - qui i problemi non sono gli zozzoni che abbandonano i rifiuti in mezzo alla strada. A Messina sono riuscito a portare la raccolta differenziata dal 6% al 60%. Qui i problemi sono altri: quello degli imprenditori che decidono di lasciare il Paese perché messi alle strette dalla macchina amministrativa che impiega anni per dare permessi; imprenditori che non riescono a trovare la manodopera e che quindi decidono di andare nell’Est Europa; i trasporti con Trenord che crea disagi ai pendolari; oltre ai temi di Pedemontana e della metropolitana. Ricordo inoltre che Milano ha bisogno di Monza e viceversa. Non ci deve essere tra di loro competizione, ma complementarietà”. Intanto la macchina della campagna elettorale non si ferma e il 15 settembre Cateno De Luca presenterà al Binario 7 il suo programma elettorale. “Perché le problematiche che sono state avanzate dagli imprenditori e dai cittadini si possono discutere e risolvere in Senato”.

I riferimenti agli altri politici

Non sono mancati, naturalmente, riferimenti anche agli altri candidati: Adriano Galliani (”Galliani è un ottimo imprenditore, continui a fare quello che sa fare bene. So che è stato in Senato per 5 anni ma non si è mai visto”) e Marco Cappato (“Ieri ha detto di essere stato intercettato dai servizi segreti, mi auguro che questo non sia stata una goffa manovra per attirare l'attenzione”). Poi una stoccata ai leghisti: “Piena solidarietà a Roberto Calderoli minacciato dalla mafia. Nei programmi della Lega, però, non compare più quell’idea di autonomia e di Roma ladrona che c’era ai tempi di Umberto Bossi”. Cateno De Luca è chiaro: lui a Monza e in Brianza è venuto per vincere, e non per fare un semplice “test elettorale”. “Non ho mai giocato per perdere - conclude -. Ho paura dei politici che ci sono in Parlamento e che in vita loro non hanno mai amministrato, neppure un condominio”. Sud chiama Nord è la prima forza politica in Sicilia, che alle ultime politiche ha visto le elezioni anche un senatore e un onorevole nel collegio uninominale di Messina.