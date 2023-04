Civicamente, la lista civica monzese cardioprotetta

Una Monza (ma non solo) sempre più cardioprotetta. Questo il sogno di Paolo Piffer, capogruppo di Civicamente, che nelle scorse settimane insieme ai componenti della sua lista civica ha partecipato al corso Blsd tenuto dal formatore Paolo Guarnaschelli di Four Formazione Urgenze S.r.l. Una sorta di concreto buon esempio affinché tra i cittadini aumenti la consapevolezza dell’importanza di sapere e di potere intervenire in caso di bisogno effettuando quelle manovre di primo soccorso che potrebbero salvare la vita a coloro che vengono colpiti da disturbi che portano ad arresto respiratorio e arresto cardiaco.

“L’arresto cardiaco è la terza causa di morte in Europa, in Italia i numeri superano le 50.000 unità – spiega Piffer -. Ogni dieci minuti una persona perde la vita a causa di questi eventi potenzialmente fatali. La giusta formazione e un defibrillatore possono fare la differenza: Civicamente crede fortemente nella necessità di sensibilizzare la cittadinanza e l’amministrazione comunale a questa tematica affinché Monza possa diventare una città cardioprotetta al 100 % e mettersi accanto a Piacenza e Arezzo, nominate appunto ‘città più cardioprotette in Italia’”.

“Durante gli ultimi anni sono stati realizzati alcuni progetti – ha ricordato il formatore durante il corso -. Ricordiamo sicuramente la donazione dei defibrillatori all’interno del Parco da parte di Brianza per il Cuore. Tuttavia, riscontriamo che Monza non si discosta molto dalla situazione italiana, infatti, la formazione eseguita in ambito aziendale e scolastico è scarsa e si denota che parecchi defibrillatori posti all’interno delle scuole non siano registrati”. Da qui la scelta civica di Civicamente di fare qualcosa di più. “È di fondamentale importanza incentivare l’uso del defibrillatore e attuare dei progetti di sensibilizzazione al tema della cardiprotezione affinché la cittadinanza monzese possa imparare a far ripartire un cuore. Civicamente si batterà anche per questo obiettivo”, ha ricordato Paolo Piffer.