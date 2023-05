Elezioni a Nova Milanese, Fabrizio Pagani di nuovo sindaco

Fabrizio Pagani è stato riconfermato sindaco a Nova Milanese. Il primo cittadino uscente con il 54,90% dei voti è stato rieletto in città con il ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio. Pagani ha ottenuto 4.513 voti mentre la candidata del centrodestra che lo sfidava, Elena Maggi, si è fermata a 3.708, il 45,10%.

A Nova Milanese l'affluenza per il turno di ballottaggio è stata pari al 46,17%. Il primo cittadinoriconfermato si era presentato con la lista civica Vivere Nova ed era appoggiato da Pd, Nova Oggi e Domani e Cuore a Sinistra per Nova. La candidata di centrodestra Elena Maggi invece era appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Siederà come consigliere in consiglio comunale.