A Brugherio Damiano Chirico corre per diventare sindaco: liste e candidati

A Brugherio sono in 4 i candidati a correre per la poltrona di primo cittadino. Chi sarà il successore di Marco Troiano (sindaco uscente del centrosinistra che non si può ricandidare perché ha già fatto 2 mandati) tra Olga Sudano (Unione Popolare), Roberto Assi (Bpe Benzi Assi, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia), Giovanna Borsotti (centrosinistra con la lista civica Brugherio Civica Giovanna Borsotti Sindaco), Damiano Chirico (Pd, lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è tua, e dall’Alleanza Progressista formata da Sinistra per Brugherio, Movimento 5 Stelle e Brugherio Futura).

Damiano Chirico, nato a Cernusco sul Naviglio nel 1993, è appoggiato da una coalizione di centrosinistra. Ecco chi lo sosterrà e correrà per un posto in consiglio comunale.

Alleanza Progressista

Laura Giovanna Angela Valli

Christian Canzi

Pia Di Giuseppe

Federico Circella

Margherita Calvi

Manuel Barone

Bertilla Cassaghi

Daniele Mario Cassaghi

Francesca Barbara Feraudi

Stefano Cavenati

Chiara Magni

Ivan Clobaz

Andreina Giovanna Meroni

Stefano Della Torre

Laura Maria Muserra

Sergio La Fratta

Lisa Pierini

Giovanni Libutti

Olga Maria Pirola

Davide Monti

Alessandra Sardi

Francesco Napolitano

Silvia Zanin

Gugliemo Scandolara

Partito Democratico

Carlo Andrea Maria Polvara

Silvia Bolgia

Pietro Lorenzo Virtuani

Claudio Barzago

Simone Castelli

Carla Colombo

Giacomo Maino

Martina Palmese

Ambrogio Teruzzi

Sarah Arrigoni

Christian Livorno

Patrizia Carminati

Mauro Caruso

Rosanna Corti

Antonio Celsi

Giovanna Granito

Santo Li Vecchi

Anna Rita Minelli

Gerardo Pepe

Francesca Pineider

Carluccio Zucconelli

Adriana Pozzoni

Nazzareno Rossi

Giovanna Fassi

Damiano Chirico sindaco Brugherio è tua

Dominique Sabatini

Beatrice Sambusiti

Roberto Brunetti

Michelino Umberto Bestetti

Antonello Gadda

Carmen Maria Brigida Ferracin

Sergio Maino

Matteo Francesca

Diana Lorenza Mapelli

Valter Borin

Sonia Victoria Salas

Simone Peraboni

Giancarlo Ottaviani

Gioia Rina Jeanne Clot

Angelo Chirico

Lidia Lista

Michele Valenti

Ibrahim Radji

Alberto Brambilla

Silvia Urbano

Roberto Gallon

Lorena Emilia Mandelli

Vittorio Emanuele Caporossi