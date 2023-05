Elezioni comunali a Brugherio: chi sono i 4 candidati sindaco

Chi sarà l'erede di Marco Troiano? Brugherio si prepara alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Sono 4 i candidati che correranno per la poltrona di primo cittadino.

Roberto Assi

Il consigliere comunale di minoranza Roberto Assi appoggiato da una coalizione di centrodestra formata da Bpe Benzi Assi, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Classe 1985, milanese di nascita ma da sempre residente a Brugherio, da anni tra i banchi del consiglio comunale, nel 2009 ha fondato insieme a Mariele Benzi il movimento politico Brugherio Popolare Europea.

Giovanna Borsotti

Giovanna Borsotti candidata per la lista Brugherio Civica Giovanna Borsotti sindaco. Giovanna Borsotti per due mandati è stato vicesindaco della giunta Troiano. Per queste elezioni scende in campo con una lista civica, raccogliendo anche esponenti del Terzo Polo.

Damiano Chirico

Damiano Chirico è il candidato per il centrosinistra. La sua candidatura è appoggiata da Pd, dalla lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è tua, e dall’alleanza progressista formata da Sinistra per Brugherio, Movimento 5 Stelle e Brugherio Futura.

Olga Sudano

Olga Sudano si presenta per Unione Popolare movimento nato nel luglio 2022 e sostenuto da vari partiti e associazioni tra cui DeMa, Manifesta, Potere al Popolo, Rifondazione comunista oltre a numerose persone della società civile.