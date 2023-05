A Brugherio Olga Sudano corre per diventare sindaco: lista e candidati

A Brugherio sono in 4 i candidati a correre per la poltrona di primo cittadino. Chi sarà il successore di Marco Troiano (sindaco uscente del centrosinistra che non si può ricandidare perché ha già fatto 2 mandati) tra Olga Sudano (Unione Popolare), Roberto Assi (Bpe Benzi Assi, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia), Giovanna Borsotti (centrosinistra con la lista civica Brugherio Civica Giovanna Borsotti Sindaco), Damiano Chirico (Pd, lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è tua, e dall’alleanza progressista formata da Sinistra per Brugherio, Movimento 5 Stelle e Brugherio Futura)?

Olga Sudano, nata a Pozzallo nel 1963, è la candidata di Unione Popolare. A sostenerla e a correre per un posto in consiglio comunale ci sono:

Giorgia Messa

Antonio Piserchia

Maria Elisabetta Busnelli

Luigi Beretta

Giuditta Camilla Maria Cipolla

Matteo Blasi

Elisabetta Crippa

Paolo Blasi

Marta Gatti

Giulio Cattaneo

Donatella Gentile

Bruno Antonio Merletti

Rosalba Pellegrini

Paolo Pini

Martina Pina

Salvatore Tripodi

Marina Trani

Rocco Troccoli

Sabrina Valentina Signorelli

Alessandro Stella