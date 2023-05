A Brugherio Giovanna Borsotti corre per diventare sindaco: lista e candidati

A Brugherio sono in 4 i candidati a correre per la poltrona di primo cittadino. Chi sarà il successore di Marco Troiano (sindaco uscente del centrosinistra che non si può ricandidare perché ha già fatto 2 mandati) tra Olga Sudano (Unione Popolare), Roberto Assi (Bpe Benzi Assi, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia), Giovanna Borsotti (centrosinistra con la lista civica Brugherio Civica Giovanna Borsotti Sindaco), Damiano Chirico (Pd, lista civica Damiano Chirico Sindaco Brugherio è tua, e dall’Alleanza Progressista formata da Sinistra per Brugherio, Movimento 5 Stelle e Brugherio Futura).

Giovanna Borsotti, per due mandati vicesindaco della giunta Troiano, è nata a Bedero Valcuvia nel 1961 e si presenta con la lista Brugherio Civica Giovanna Borsotti sindaco. A sostenerla e a correre per un posto in consiglio comunale:

Alessandro Raffaele Gargiulo

Carmela detta Melina Martello

Manuela Emilia Colombo in Tassinari

Ilaria Tameni

Diego Galbiati

Claudia Orsini

Riccardo Pietro Ranieri

Roberta Guarisco in Mascheroni

Massimo Tanzini

Nicolò Pasilino

Maria Rita Gozzi in Di Martino

Roberto Piovesan

Silvia Patrizia Putto

Michela Maria Manzoni

Riccardo Fazzini

Ornella Grimoldi

Emanuela Beretta

Mauro Ferraro

Stefania Brambilla in Zappa

Arcangela Robertazzi

Alberto Carlo Decadri

Raffella Giannico

Andrea Pietro Carassai

Alessia De Luca