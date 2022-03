In 5 per una poltrona: per le elezioni a Monza scende in campo anche Mariani

La corsa per lo scranno di primo cittadino vede una new entry. Scende in campo anche il Grande Nord che punta sul consigliere comunale Alberto Mariani. Ad oggi sono 5 i candidati per le prossime elezioni comunali di Monza. I monzesi potranno scegliere tra il sindaco uscente Dario Allevi (centro destra), Paolo Pilotto (centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Alberto Mariani (Grande Nord).

La presentazione di Mariani sabato scorso, alla presenza dei responsabili del Coordinamento Grande Nord, Roberto Bernardelli e Davide Boni. Alberto Mariani, 58 anni, commerciante con una caffettiera in centro e una vita in politica attiva da oltre 30 anni. Leghista della prima ora, nel 2018 ha abbandonato il Carroccio per aderire al Grande Nord. "Con l’impegno che ha contraddistinto la sua presenza in consiglio comunale per tanti anni Mariani ha ribadito che né lui né alcuno del coordinamento che rappresenta sono interessati alle poltrone, ma al bene comune - si legge nel comunicato stampa che ufficializza la candidatura di Mariani -. Un primo impegno pubblico sarà quello di esigere una riduzione dei compensi per i pubblici amministratori, sindaco in primis, destinando l’accantonamento al pagamento di interventi sociali a sostegno delle famiglie e della persona (visto che la legge di bilancio approvata lo scorso dicembre prevede l’aumento dei compensi di sindaco e assessori fino al 45% dell’importo, approvata da destra e sinistra al governo insieme). Per questa e tante altre battaglie i monzesi sono chiamati a dare la fiducia a chi pensa che Monza meriti davvero di più".

Le elezioni si terranno questa primavera anche se, ad oggi, non è ancora stata ufficializzata la data delle elezioni.