Elezioni a Seveso, diretta scrutinio e risultati: chi sarà il nuovo sindaco?

Alle 15 di lunedì 4 ottobre a Seveso si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo sindaco del comune brianzolo. Se nessuno dei quattro candidati dovesse raccogliere la maggioranza assoluta delle preferenze (50% + 1) sarà ballottaggio. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

I candidati

In corsa a Seveso per la poltrona di primo cittadino ci sono quattro candidati: il primo cittadino dimissionario Luca Allievi sostenuto dalla lista civica Allievi Sindaco, Alessia Borroni per il centrodestra, Massimiliano Albericci e Gianluigi Malerba per il centrosinistra. Qui il dettaglio con i candidati e le liste che li sostengono con i nominativi dei candidati al consiglio comunale.