Forza Italia torna in piazza a raccogliere le firme contro le strisce blu (non solo in centro)

A 40 giorni dall’introduzione delle strisce blu in tutto il centro storico di Monza, Forza Italia scende di nuovo in piazza con la raccolta firme per dire no a quel provvedimento adottato dalla giunta Pilotto e che fin da subito ha sollevato parecchie critiche. Un provvedimento che, nei prossimi mesi, si amplierà anche ad altre zone della città.

Nei giorni scorsi gli azzurri sono stati presenti con i loro banchetti in centro e in via San Gottardo. “In poche ore sono state raccolte più di 200 nuove firme, registrando un diffuso malcontento da parte dei cittadini sul provvedimento assunto dalla giunti – spiegano gli azzurri -. Molti dei firmatari della petizione, tra l’altro, si sono dichiarati elettori di Pilotto al ballottaggio per l’elezione del sindaco”. Forza Italia sarà nuovamente in piazza sabato 16 settembre davanti al supermercato di via Sant’Andrea. Anche nel quartiere Cazzaniga, infatti, è prevista la realizzazione di aree con parcheggi a pagamento. “La presenza dell’ospedale in quest’area rende ancora più odiosa la decisione della giunta, che costringerebbe i pazienti ed i loro parenti a pagare il balzello della sosta voluto dal centrosinistra”, si legge nella nota ufficiale.

Una mobilitazione contro le strisce blu che ha coinvolto tutto il centro destra. Raccolte firme contro il provvedimento sono state attivate anche da Lega, Fratelli d’Italia e lista civica Noi con Dario Allevi.