In Brianza il primo matrimonio digitale d’Italia: lo speciale sì di Laura e Giuseppe

Nessun foglio di carta. Ma solo documenti in formato digitale.

Nella giornata di sabato 16 dicembre, a Villa Reati a Lissone, Laura Mazzani e Giuseppe Cattaneo si sono detti sì, seguiti dalla loro piccola Camilla, dagli amici e dai parenti, in modo piuttosto speciale: per la prima volta in Italia l’atto di Stato civile è stato infatti redatto, firmato e concluso interamente in forma digitale.

"L'avvenimento segna un momento storico per il nostro comune e per l'intero Paese - ha dichiarato il sindaco Laura Borella - D'ora in poi non ci sarà più bisogno di utilizzare carta per gli atti di matrimonio, aprendo la strada a una gestione digitale più efficiente e moderna". L'atto di matrimonio è stato letto agli sposi e sottoscritto da loro stessi, dai testimoni e dal celebrante utilizzando la nuova piattaforma dell'Anagrafe Nazionale di Stato Civile (ANSC). Grazie alla procedura telematica di autenticazione, è stato possibile intercettare le firme di tutti i partecipanti alla cerimonia. L'atto, così generato e archiviato, consentirà agli sposi di ottenere le certificazioni in qualsiasi momento e da qualunque luogo accedendo ai servizi online.

"Questo passaggio - spiegano dall’ufficio Anagrafe - rappresenta un cambio di paradigma, superando la tradizionale tenuta cartacea degli atti di stato civile in vigore dal 1866. Già dal 12 dicembre 2023, tutti gli atti di stato civile del comune di Lissone sono conservati esclusivamente in formato digitale. Durante la fase introduttiva di questa nuova modalità gli atti di nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e morte erano stati firmati in forma olografa e successivamente digitalizzati. Questa transizione ci ha permesso di sperimentare e perfezionare l'intero percorso digitale per la gestione degli atti di stato civile".

Per raggiungere questo traguardo, spiegano dal palazzo, il comune di Lissone ha lavorato in collaborazione con il partner tecnologico di PA Digitale, che ha fornito un supporto specializzato durante la fase di sperimentazione e nell'implementazione operativa della celebrazione. "Siamo orgogliosi di essere il primo comune italiano a formare, firmare e archiviare un atto di matrimonio interamente digitale ha concluso il sindaco - Questo traguardo non solo dimostra che il nostro Servizio di Stato Civile è all'avanguardia, ma ci permette di offrire ai cittadini tutti i servizi demografici online, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi".