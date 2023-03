I 3 ponti di Monza che si rifanno il look

Presto operai al lavoro in città per gli interventi di manutenzione straordinaria a ponti, sottopassi e infrastrutture stradali. Così ha deliberato la giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Pilotto. L'amministrazione cittadina ha stanzionato 1milione e 500 mila euro (iva inclusa) per interventi di manutenzione a tre ponti cittadini. Gli interventi riguarderanno il ponte di via Zanzi, il ponte di via Fermi e il ponte di via Aliprandi. Ecco in che cosa consistono gli interventi.

Ponte di via Zanzi

Pulizia del calcestruzzo e rimozione di quello ammalorato fino ad eliminazione delle parti incoerenti per la preparazione del supporto ai successivi trattamenti; trattamento delle armature, dopo necessaria pulizia meccanica, mediante applicazione di componente anticorrosione; riempimento delle fessurazioni; ricostruzione del copriferro mediante malta cementizia fibrorinforzata; protezione delle superfici ripristinate con prodotti idrorepellenti; interventi per contrastare eventuali scalzamenti di spalle mediate infissione di palancole e getto di riempimento eventualmente abbinati a opere di sottofondazione; regolazione del corso fluviale con opere spondali o con soglie; pulizia dei parapetti mediante asportazione vernice distaccata con successiva applicazione di nuovo protettivo anticorrosivo; sistema di raccolta e allontanamento acque meteoriche.

Ponte di viale Fermi

Pulizia del calcestruzzo e rimozione di quello ammalorato fino ad eliminazione delle parti incoerenti per la preparazione del supporto ai successivi trattamenti; trattamento delle armature, dopo necessaria pulizia meccanica, mediante applicazione di componente anticorrosione; riempimento delle fessurazioni; ricostruzione del copriferro mediante malta cementizia fibrorinforzata; protezione delle superfici ripristinate con prodotti idrorepellenti; rifacimento della pavimentazione in asfalto; pulizia dei parapetti mediante asportazione vernice distaccata con successiva applicazione di nuovo protettivo anticorrosivo; pulizia dalla vegetazione presente con asportazione delle radici ed arbusti; sistema di raccolta e allontanamento acque meteoriche.

Ponte di via Aliprandi

Pulitura meccanica delle superfici in pietra con asportazione del materiale incoerente; riempimento delle fessure mediante iniezioni di malta ad alta resistenza; risigillatura dei giunti con malta ed eventuali interventi di cuci e scuci; ripristino distacco del timpano attraverso cuciture armate e riepimento delle fessure; applicazione a spruzzo di biocida e successivo lavaggio della superficie trattata; interventi per contrastare eventuali scalzamenti di spalle mediate infissione di palancole e getto di riempimento eventualmente abbinati a opere di sottofondazione; regolazione del corso fluviale con opere spondali o con soglie; rifacimento della pavimentazione in asfalto; sistemazione dei parapetti e/o messa in opera di nuovi secondo normativa vigente; pulizia dalla vegetazione presente con asportazione delle radici ed arbusti; sistema di raccolta e allontanamento acque meteoriche