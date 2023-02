Monza diventa la città dello sport (non solo in palestra)

L'idea di una Monza del domani (un domani non troppo lontano) dove al centro ci sono sport, movimento e tecnologia a costi zero per il comune è piaciuta a tutti i consiglieri. Lunedì sera, durante il consiglio comunale, è stata votata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Paolo Piffer (Civicamente) sul progetto 'Sport City Declaration'.

Un progetto che consiste in un accordo tra il comune e la Fondazione Sport City. Tramite questo documento l’ente pubblico si impegna a sposare i principi operativi per la realizzazione di una SportCity. "Gli obiettivi sono: investire nello sport come elemento di sviluppo sociale della città, sviluppare la città come modello Sportcity, integrare lo sport in tutte le politiche, coinvolgere e impegnare le comunità per assicurare soluzioni per la pratica sportiva, creare soluzioni in partenariato con altri settori in modo trasversale - spiega Piffer -. Molto bene. Un altro piccolo tassello verso il benessere psicofisico dei cittadini è stato messo. Siamo orgogliosi di essere riusciti a dare il nostro contributo su un tema che ci sta molto a cuore".

Il progetto Fondazione Sport City è molto interessante. La squadra della Fondazione si mette a disposizione dell’ente pubblico per la promozione dello sport con la progettazione e partecipazione ai vari bandi, con studi e ricerche per il benessere cittadino tramite lo sport, con lo sviluppo di ‘sport cities’ e alleanze sportive e cittadine, con la formazione professionale e l’organizzazione di eventi sportivi rivolti a tutta la comunità. Sono già diverse le città che hanno aderito al progetto. In Lombardia hanno abbracciato lo spirito della Fondazione Milano, Lodi, Pavia e Cassano d’Adda.

Progetti che promuovono la realizzazione di palestre all’aperto, ma anche eventi nei parchi e nei giardini, attività sportive non a livello agonistico per avvicinare i cittadini di tutte le età all’importanza del movimento fisico, che fa bene al corpo e alla mente.