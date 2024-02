Che cosa hanno fatto consiglieri e assessori in un anno e mezzo di consigli comunali

Un anno mezzo di lavori in aula: interpellanze, interrogazioni, mozioni, accesso agli atti e oltre 176 ore (che corrispondono a oltre 7 giorni) di lavori in aula. Questi alcuni dei numeri dei lavori del consiglio comunale della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto dall’assise del suo insediamento (quella del 16 luglio 2022) fino alla fine del 2023.

Un report, elaborato dall’ufficio di Presidenza del consiglio comunale, che fotografa - almeno statisticamente - quanto è stato fatto dai consiglieri e dagli assessori. Numeri alla mano sono state 60 in totale le sedute svolte per 176 ore e 36 minuti di lavori consiliari. Per quanto riguarda le presenze, i consiglieri hanno partecipato in media a 55 sedute su 60, garantendo in ogni occasione il raggiungimento del numero legale necessario ad avviare i lavori consiliari.

Chi non si è perso un consiglio comunale

A non perdersi un consiglio comunale sono stati i consiglieri: Leonardo Braccio (Pd), Stefano Galli (Fratelli d’Italia), Paolo Piffer (Civicamente), Francesco Racioppi (LabMonza), Pietro Zonca (Pd). Le più assenteiste invece sono Martina Sassoli (Gruppo Misto) con 38 presenze e Francesca Dell’Aquila (con 28 presenze) che all’inizio del 2024 ha dato le dimissioni. La consigliera dem ha rinunciato al suo incarico perché, dopo aver partorito a settembre 2023 aveva chiesto (già mesi prima), la possibilità di poter modificare il regolamento del consiglio comunale permettendo alle neomamme (ma anche ai papà in congedo parentale) di poterlo seguire da remoto. La richiesta, però, non è stata accolta perché avrebbe richiesto tempistiche lunghe con una più ampia modifica del regolamento del consiglio, Dell’Aquila ha rassegnato le dimissioni.

L'assessore più bersagliato dalle interrogazioni

Tra il 2022 e il 2023 sono state presentate 58 mozioni dai consiglieri e ne sono state discusse in aula 42. Per quanto riguarda l’attività di controllo sull’operato della Giunta, il Consiglio ha presentato 78 interrogazioni a sindaco e sssessori nel 2022 e 174 nel 2023, per un totale di 252 di cui 222 hanno ricevuto risposta. L’assessore più bersagliato dalle interrogazioni è stata Giada Turato, che detiene le deleghe all'Ambiente, all'Energia e alla Mobilità. A lei ne sono state avanzate 94 (75 soltanto nel corso del 2023); mentre quelli meno “interrogati” sono stati (a pari merito) il vicesindaco Egidio Longoni con delega al Bilancio, Pnrr, appalti, patrimonio, società partecipate e Carlo Abbà con delega a Lavoro, Commercio e Attività produttive, Marketing territoriale e Transizione digitale: entrambi hanno ricevuto in questi due anni e mezzo solo 5 interpellanze da parte dei consiglieri.

I lavori in commissione

Delle quattro Commissioni consiliari, che si riuniscono per elaborare proposte di mozione su specifici temi da discutere poi in aula, la III Commissione (Bilancio e Attività Produttive) si è riunita in 31 occasioni. Segue la II Commissione (Politiche del Territorio – Mobilità e Sicurezza – Opere Pubbliche e Decoro Urbano) con 17 sedute, la IV Commissione (Affari Generali – Partecipazione e Politiche Giovanili – Comunicazione – Rapporti Istituzionali – Sport - Istruzione e Personale – Legalità) che si è riunita 10 volte e infine la prima Commissione (Politiche Sociali – Politiche Culturali e Sostenibilità), con 6 incontri. I dati risultano in linea con l’andamento già consolidato negli scorsi anni. L’Ufficio di Presidenza - composto dal presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola, dal vice presidente vicario Massimiliano Longo e dal vice presidente Francesco Racioppi e che ha il compito di adottare le determinazioni di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario riguardanti il funzionamento del Consiglio, si è riunito in cinque occasioni tra il 2022 e il 2023. Le riunioni dei capigruppo dei dieci gruppi consiliari, invece, sono state 32.

"L'impegno di tutti"

“I numeri complessivi di questo primo anno e mezzo di lavori consiliari – sottolinea la presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola – confermano l’impegno e la dedizione di tutti consiglieri eletti, presenti e pronti a svolgere le fondamentali funzioni di indirizzo e di controllo amministrativo che sono attribuite al Consiglio”. È possibile consultare il report completo al link https://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/comune/chi-governa/Consiglio-/Report-2022-2023.p