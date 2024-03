Luca Santambrogio riconfermato presidente della provincia di Monza e Brianza

Luca Santambrogio confermato presidente della provincia di Monza e Brianza. Il sindaco di Meda, sostenuto da Forza Italia, Partito popolare europeo, Fratelli d’Italia, Lega e Noi moderati ha superato l'avversario di centrosinistra Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno. Le elezioni si sono tenute nella giornata di domenica 3 marzo, con la partecipazione esclusivamente dei sindaci e dei consiglieri comunali dei 55 comuni della provincia brianzola.

Immediate le congratulazioni di Federico Romani, vicepresidente della Regione Lombardia. "Complimenti vivissimi a Luca Santambrogio che si è riconfermato alla guida della Provincia di Monza e Brianza, dimostrando che dove sul territorio il centrodestra sa fare gioco di squadra con lealtà e compattezza viene puntualmente premiato: dalla Brianza viene oggi un messaggio forte e chiaro in questo senso. In qualità di Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, sono certo che potremo continuare a contare sull’istituzione provinciale brianzola come interlocutore attento, disponibile e propositivo nel merito delle politiche regionali e soprattutto nell’attuazione della riforma degli enti locali in discussione nel Parlamento nazionale”.

Il consiglio provinciale sarà formato dai consiglieri di centrodestra Azzarello, Rebosio, Romanò, Longo, Santoro, Cirillo, Casati, Rossini e Viganò; per il centrosinistra sono stati eletti Di Paolo, Rossi, Bernasconi, Sironi, Facciuto, Monguzzi, Garofalo