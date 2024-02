Ecco il motivo per cui a Monza è sempre più difficile sedersi sulle panchine del centro

Quelle sedute improvvisamente sparite o danneggiate nella centralissima via non sono passate inosservate. Che fine hanno fatto le panchine nei pressi dell’Oasi di San Gerardo? C’è solo il telaio, mentre la seduta è misteriosamente scomparsa. In altre, invece, mancano alcuni listelli di legno e la seduta è tutt’altro che comoda.

Probabilmente i danni sono opera di qualche vandalo, mentre la panchina smontata è in manutenzione. Proprio come ha spiegato sui social l’assessore Marco Lamperti rispondendo ai post sui gruppi Facebook “Sei di Monza se…” e “Monza Segnalazioni” in merito allo stato delle panchine tra il Lambro e l’Oasi di San Gerardo. Una vicenda che è finita anche sui banchi del consiglio comunale.

Durante l’assise dell’8 febbraio il consigliere Pier Franco Maffè (Forza Italia) ha chiesto aggiornamenti in merito alle tempistiche della sistemazione delle panche, sollecitando l’utilizzo di materiali più resistenti. Ad oggi, martedì 13 febbraio, è ancora in manutenzione e le altre due non ancora sistemate.